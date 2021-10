Tyskland henta heim åtte kvinner med tilknyting til IS

utenriks

Dei kjem frå al-Roj-leiren nord i Syria. Det er den største heimhentinga sidan 2019.

– Barna er ikkje ansvarlege for situasjonen dei står i. Mødrene må stå ansvarlege for handlingane sine, seier utanriksminister Heiko Maas i ei fråsegn.

Vidare seier Maas at mange av dei vart sette i varetekt straks dei kom til Tyskland.

Ifølgje Der Spiegel er kvinnene mellom 30 og 38 år gamle, og dei kjem frå regionar i heile Tyskland.

Om bord flyet var òg tre kvinner og 14 barn som blir henta heim av Danmark som del av same operasjon, ifølgje Tyskland.

Det har vore diskusjonar om korleis ein skal behandle borgarar som reiste for å slutte seg til IS etter at gruppa vart overvunne i Syria i 2019. Dei fleste europeiske land behandlar heimhenting frå sak til sak.

Tyskland henta saman med Finland heim fem kvinner og 18 barn i desember.

(©NPK)