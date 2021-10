Dei Grøne i Austerrike ber Kurz gå av

utenriks

Framtida til samlingsregjeringa i landet, som består av Kurz' konservative parti ÖVP og Dei grøne, er dermed svært usikker.

– Det er ganske klart at ein slik person ikkje lenger er eigna til å styre, seier parlamentarisk leiar for Dei grøne, Sigrid Mauer, fredag.

Ho ber ÖVP om å finne ein annan statsminister med eit reint rykte som kan leie den noverande regjeringa. Dette har ÖVP avvist tidlegare.

Krisa oppstod denne veka i samband med at politiet slo til mot statsministerkontoret og kontora til partiet hans. Mistanken går ut på at partiet har brukt pengar frå finansdepartementet til å betale for politisk lada meiningsmålingar i Kurz' favør.

