EU-kommisjonen krev at Polen innordnar seg reglane i unionen

utenriks

Van der Leyen kalla fredag EU for eit fellesskap av verdiar og lover og sa at unionen vil halde oppe dei grunnleggjande prinsippa om EU-domstolens forrang.

– Dette forventar EUs 450 millionar menneske, sa ho.

Ho understreka at EU-domstolens rettsavgjerder er bindande for alle medlemsland og at kommisjonen vil bruke all sin makt og innverknad for å sikre denne ordninga. Ho har gitt kommisjonen ordre om å analysere den siste rettsavgjerda i Warszawa så raskt og grundig som mogleg.

Polen meiner EU går ut over fullmaktene sine og at unionen ikkje har rett til å køyre over nasjonale rettsinstansar. Polens grunnlovsdomstol har slått fast at nokre av EUs lover er i strid med grunnlova i landet. Det vekkjer oppsikt i Brussel og resten av EU.

Kommisjonen vurderer å setje i verk økonomiske straffetiltak mot Polen, dersom ikkje dei siste vedtaka om reformer i rettsapparatet blir lagt til side.

