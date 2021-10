Fredsprishyllest til avisa som ikkje lèt seg knekke

utenriks

Nobels fredspris vart rett nok tildelt sjefredaktøren til avisa Dmitrij Muratov fredag, men han understreka raskt at det er Novaja Gazeta som må få æra.

– Eg kan ikkje ta æra for dette. Det er Novaja Gazetas pris. Den er for dei som døydde medan dei forsvarte folks rett til å ytre seg fritt, seier Muratov til det russiske nyheitsbyrået Tass.

– Dette er for Igor Domnikov, dette er for Jura Sjtsjekotsjikhin, dette er for Anna Stepanovna Politkovskaja, dette er for Nastja Baburova, dette er for Natasja Estemirova, dette er for Stas Markelov, seier sjefredaktøren, som ramsar opp namna på dei seks drepne journalistane.

Han var sjølv ein av grunnleggjarane av Novaja Gazeta 1. april 1993. Då var optimismen stor, inspirert av den nye fridommen som følgde etter Sovjetunionens samanbrot i 1991. Ein viktig tidleg støttespelar var Sovjetunionens tidlegare leiar Mikhail Gorbatsjov, som donerte delar av fredsprispengane sine frå 1990 på å kjøpe dei første datamaskinene til den nye avisa. Ei av maskinene står framleis utstilt i redaksjonslokala i dag.

I åra som har gått, har avisa vorte kjend som uavhengig og maktkritisk, og ho har vorte ein bastion i eit grått medielandskap. Det har gitt fiendar.

– Motstandarane til avisa har svart med trakassering, truslar, vald og drap, heiter det i grunngivinga frå Den Norske Nobelkomité.

Fredsprisen vart kunngjord 15 år og éin dag etter drapet på Politkovskaja. Ho var kjend for mellom anna å ha skrive avslørande reportasjar om krigen i Tsjetsjenia.

Uredd journalistikk

– Trass i drap og truslar har redaktør Muratov nekta å gi opp den uavhengige linja til avisa. Han har konsekvent forsvart journalistars rett til å skrive kva dei vil om det dei vil, så lenge dei etterlever journalistikken sine eigne faglege og etiske standardar, skriv Nobelkomiteen i grunngivinga si.

– Ein fri, uavhengig og faktabasert journalistikk vernar mot maktmisbruk, løgn og krigspropaganda. Det er Nobelkomiteens overtyding at ytrings- og informasjonsfridom bidreg til ei opplyst offentlegheit. Desse rettane er viktige føresetnader for demokrati og vernar mot krig og konflikt, står det vidare i grunngivinga for tildelinga, som også omfattar journalisten Maria Ressa på Filippinane.

Fredsprisen er meint å understreke betydninga av å verne og forsvare desse grunnleggjande rettane, påpeikar komiteen.

– Utan ytrings- og pressefridom kan arbeidet for forbrødringa til folka, nedrusting og ein betre organisert verda vanskeleg lykkast i vår tid. Årets fredspris har derfor ei solid forankring i føresegnene i Alfred Nobels testamente, står det.

Uløyst drap

Journalistane i Novaja Gazeta har betalt ein høg pris, kommenterer Sveriges utanriksminister Ann Linde overfor nyheitsbyrået TT.

No, 15 år etter drapet på den internasjonalt kjende journalisten til avisa Anna Politkovskaja, som i fleire år var fast månadleg spaltist i det norske nyheitsmagasinet Ny Tid, er det framleis eit uløyst spørsmål kven som stod bak.

– Verken eg eller Novaja Gazeta har noka endeleg forståing av kven som beordra drapet, seier sonen Ilja Politkovskij til nyheitsbyrået AFP.

Mor hans vart drepen på president Vladimir Putins bursdag. Ei heil verd vart sjokkert. Etterforskarane veit enno ikkje kven som stod bak det som truleg var eit leigemord.

– Politiske grunnar

Novaja Gazeta skreiv sjølv på 15-årsdagen for drapet at det er politiske grunnar til at russiske styresmakter ikkje har noka interesse av å gå vidare med etterforskinga.

– 15 år etter drapet på journalisten vår har foreldingsfristen gått ut, og berre ein domstol kan forlengje han. Viss ikkje, vil dei som var hjernen bak, halde fram med å vere ustraffa, skreiv avisa.

Avisa heldt torsdag ei markering for Politkovskaja i redaksjonslokala sine i Moskva. Der har kontoret hennar vorte gjort om til eit lite museum. Fleire utanlandske diplomatar har besøkt staden, blant dei Linde.

Putins talsmann Dmitrij Peskov, som var raskt ute med å gratulere Muratov med fredsprisen fredag og kalla han både talentfull og modig, har insistert på at det er svært vanskeleg å etterforske leigemord. Han har òg sagt at dei gjerne skulle sett at både gjerningspersonen og dei som beordra drapet, vart straffa.

Fleire dømde

I 2014 vart to menn dømde til livsvarig fengsel for drapet, medan tre andre fekk lange fengselsstraffer.

Ein tsjetsjensk mann som vart funnen skuldig i å ha organisert drapet, døydde i 2017 i ein straffekoloni medan han sona livstidsdommen.

Novaja Gazeta har gjennomført sine eigne undersøkingar, og torsdag publiserte avisa ein nesten to timar lang film på YouTube med ein gjennomgang av kva dei har funne ut.

I 2018 fastslo Den europeiske menneskerettsdomstolen at Russland ikkje hadde gjort nok for å finne ut kven som beordra drapet. Dommarane meinte òg at russiske etterforskarar skulle ha undersøkt moglegheita for at drapet kunne ha vorte beordra av agentar frå den russiske tryggingstenesta FSB eller av styresmaktene i Tsjetsjenia.

Politkovskaja vann ei rekkje prisar for journalistikken sin og bøkene sine, og fleire prisar ber i dag hennar namn.

Hylla òg tidlegare

Novaja Gazetas gravejournalist Elena Milasjina vart nominert til Nobels fredspris i 2018 av Sosialistisk Venstrepartis Petter Eide, som tidlegare var generalsekretær i Amnesty Noreg.

– Menneskerettane er sette under eit enormt press i Russland, både med ein stadig meir autoritær stat og med høgrekrefter som har liten respekt for individuelle rettar, sa Eide til NTB.

Avisa har tidlegare år òg vorte nemnd som kandidat til fredsprisen. I 2017 vart avisa, saman med organisasjonen Komiteen mot tortur, tildelt Helsingforskomiteens Sakharov fridomspris.

– Novaja Gazeta og Komiteen mot tortur blir tildelt prisen for den framifrå innsatsen sin for å få tortur ut av skuggane og fram til offentleg fordømming i Russland, grunngitt Den norske Helsingforskomités dåverande generalsekretær Bjørn Engesland.

Milasjina kom til Oslo i november 2017 for å få Sakharov-prisen på vegner av Novaja Gazeta.

Kjemper vidare

– Denne prisen er ei støtteerklæring til pressefolk og journalistar over heile verda, sa statsminister Erna Solberg (H) på eit pressemøte fredag ettermiddag.

Ho fryktar ikkje at tildelinga kan påverke forholdet mellom Noreg og Russland.

– Eg registrerer at Putins pressetalsmann har gratulert, så det tenkjer eg at går fint, sa Solberg og la til at Nobelkomiteen er uavhengig frå norske styresmakter.

Muratov sa fredag at han vil bruke sin del av fredsprispengane på å støtte russisk journalistikk i ei tid der det trengst mest.

– Vi vil prøve å hjelpe folk som no blir trakasserte og blir fordrivne frå landet, sa han til den uavhengige russiske nettstaden Meduza.

Nyheita om at avisa hans har fått fredsprisen, blir neppe like godt tatt i mot i alle krinsar i Kreml, gitt det faktumet at Muratov er blant landets mest uttalte Putin-kritikarar. Muratov har òg uttrykt solidaritet med demokratirørsla i Kviterussland, og han har offentleg kritisert Russlands annektering av Krimhalvøya i 2014.

I eit intervju med AFP i mars i år sa Muratov at journalistane til avisa veit at dei risikerer liva i arbeidet sitt, men at dei, i motsetning til nokre andre Kreml-kritikarar, ikkje kan flykte frå landet.

– Denne avisa er farleg for folks liv. Vi dreg ingen stader. Vi bur og arbeider i Russland, sa Muratov.

