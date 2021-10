Linde: – Journalistar har betalt ein høg pris

utenriks

Under eit pressetreff i Utanriksdepartementet i Stockholm fredag sa Linde at ho har besøkt avisredaksjonen i Moskva ved nokre høve.

– Journalistane deira har måtta betale ein høg pris, mellom anna har fleire betalt med livet sitt. Den mest kjende er Anna Politkovskaja. Eg var faktisk inne på kontoret hennar for å vise respekt for det modige arbeidet journalistane gjer, seier Linde.

Ho rosar òg tildelinga til den filippinske journalisten Maria Ressa.

– På Filippinane har ein lenge hatt ein vanskeleg situasjonen for journalistar som jobbar med å få fram korrekte nyheiter og ikkje fake news. Fredsprisen kjem til å setje søkjelyset på situasjonen for enkeltjournalistar, men også for ytringsfridom i ein større samanheng. Det meiner eg er svært positivt, seier Linde.

