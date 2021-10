Støre nominerte fredsprisvinnar Ressa

utenriks

27. januar nominerte Støre Reportere uten grenser og Committee to Protect Journalists (CPJ), saman med den filippinske journalisten Maria Ressa til Nobels fredspris for 2021.

Han seier at fri og avhengig rapportering er avgjerande for å kunne førebyggje og hindre krig og konflikt

– Ein Nobels fredspris til desse organisasjonane vil vere ei anerkjenning av arbeidet dei gjer, og det vil anerkjenne dei tusenvis av journalistar som rapporterer frå konfliktar, skriv Støre i grunngivinga si for nominasjonen.

Han påpeikar òg at journalistar verda over risikerer livet for å utføre denne jobben, og at mediefridommen blir sett under press stadig fleire stader i verda.

Filippinske Maria Ressa leier Rappler, ein nettstad for etterforskande og gravande journalistikk. Før ho stifta Rappler i 2012 arbeidde ho for CNN i Asia, der ho særleg rapporterte om terrornettverk.

(©NPK)