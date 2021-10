Valet er i gang i Tsjekkia

utenriks

Den skandaleombruste euroskeptiske populisten og milliardæren Babis' sentrumsrørsle ANO kan få minst 25 prosent av stemmene, ifølgje meiningsmålingar. Men det er uklart om det vil vere nok til å kunne danne ny koalisjonsregjering.

Kommunistpartiet er støtteparti for dagens mindretalsregjering, som består av ANO og sosialdemokratane. Kommunistane kan ryke ut av nasjonalforsamlinga. Truverdet som eit parti langt ute på venstresida er svekt etter alliansen med Babis. Også sosialdemokratane ligg an til å miste sine plassar.

Samtidig har fem opposisjonsparti på høgresida skrinlagt usemja sine og gått saman med håp om å sikre regjeringsmakt.

67 år gamle Babis har vore gjennom ein turbulent periode. Politiet har tilrådd at han bør tiltalast for å ha lurt til seg EU-midlar til eitt av selskapa sine. EU konkluderer i ein nyleg rapport med at Babis har interessekonfliktar knytt til subsidiar frå EU og som omfattar forretningsverksemda hans.

For få dagar sidan vart det via den massive lekkasjen «Pandora Papers» kjent at Babis skal ha late vere å opplyse om eit utanlandsk investeringsselskap som vart brukt til å kjøpe 16 eigedommar i Sør-Frankrike verd nær 200 millionar kroner.

– Eg har aldri gjort noko ulovleg eller gale, skreiv Babis på Twitter, der han hevda at lekkasjane er ein kampanje meint å påverke det tsjekkiske valet.

