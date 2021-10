Databrikker er Taiwans gull

utenriks

Mange analytikarar peikar på Taiwans verdsleiande brikkeindustri som ein av faktorane i striden med Kina.

Kina har den siste tida auka presset på den sjølvstyrte øya kraftig. Kinesiske militærfly opptrer stadig meir utfordrande. I ein tale laurdag lova den kinesiske presidenten Xi Jinping at ei gjenforeining med Taiwan «vil og kan bli realisert».

Samtidig er òg Vestens interesse for Taiwan stor. USA har lenge støtta styresmaktene militært. Wall Street Journal avslørte i veka som gjekk, at eit tjuetal soldatar frå det amerikanske marineinfanteriet har vorte sende til øya for å trene opp bakkestyrkar.

Det kinesiske presset bekymrar taiwanske styresmakter sterkt, og forsvaret er på tå hev.

– Situasjonen no er den mørkaste sidan eg gjekk inn i militær teneste for over 40 år sidan, sa Taiwans forsvarsminister Chiu Kuo-cheng i den lovgivande forsamlinga på øya onsdag, ifølgje AFP.

Kraftig vekst

Taiwan har aldri formelt erklært sjølvstende frå Kina. Dei to partane har levd separat sidan kommunistane vann den kinesiske borgarkrigen i 1949.

Gjennom åra har eit blomstrande teknologimiljø utvikla seg på øya, som elles er fattig på naturressursar. Spesialiteten i den taiwanske industrien er den ekstremt krevjande produksjonen av dei aller mest kompliserte databrikkene.

Økonomien i verda er fullstendig avhengig av databrikker. Dei er kritisk viktige komponentar i så godt som alle sektorar –

Verdien av produksjonen på Taiwan var i 2020 ifølgje Taiwan News 3.220 milliardar taiwanske dollar. Summen svarer til like under 1.000 milliardar norske kroner.

Veksten frå året før var heile 20,9 prosent. Det taiwanske forskingssenteret ITRI ventar ein vekst på 8,6 prosent i 2021.

USAs del fell

Knappleiken på databrikker som har oppstått i kjølvatnet av pandemien, har for alvor sett søkjelyset på avhengnaden verda har til taiwanske leverandørar. Selskapet Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) står i ei særstilling.

Sjølve designa av brikkene blir gjerne gjorde i andre land, USA er blant dei som er marknadsleiande her. Men når det gjeld å produsere dei hyperavanserte brikkene, vender selskap som Apple, AMD, Nvidia og Broadcom seg til Taiwan.

I ein rapport som vart offentleggjord av Det kvite hus i juni, går det fram at USA ikkje produserer nokon av dei aller mest avanserte brikkene på eigen kjøl. Det dreier seg gjerne om hovudprosessorar til bruk i datamaskiner og mobiltelefonar.

I denne kategorien – såkalla 10-nanometer-teknologi eller lågare – har taiwanske produsentar 92 prosent av marknaden.

USAs del av marknaden for databrikker generelt har falle frå 37 prosent i 1990 til 12 prosent i dag. Utan ein strategi for å snu utviklinga, vil delen falle vidare, heiter det i den amerikanske rapporten.

60 prosent

Produsentane av brikker på Taiwan stod i 2020 for over 60 prosent av omsetjinga i bransjen globalt, ifølgje tal frå analyseselskapet Trendforce, gitt att av CNBC. Selskapet, som har base i Taipei, anslår at TSMC åleine har 54 prosent av verdsmarknaden.

Eit anna viktig produsentland er Sør-Korea, der Samsung er den største produsenten.

Produsentar i andre land har over tid vorte mindre aktørar i marknaden, sjølv om mange ønskjer ei auka grad av sjølvforsyning. Det har stadig vorte meir krevjande og kostbart å halde tritt, og marknadsvinnarane sit igjen med størsteparten av den globale omsetjinga.

Kina slit

Heller ikkje Kina klarer å halde følgje.

Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) er den største kinesiske aktøren, og tala frå Trendforce viser at selskapet er den femte største databrikkeprodusenten i verda, rekna etter omsetning – bak TSMC, taiwanske UMC, Samsung og amerikanske GlobalFoundries.

Det kinesiske selskapet slit likevel med å skaffe seg teknologien det treng for å konkurrere i det verkelege toppsjiktet. President Donald Trumps regjering sette i 2020 selskapet på ei svarteliste som hindrar det i å kjøpe viktig utstyr frå USA.

Den amerikanske regjeringa har ifølgje Reuters òg pressa styresmaktene i Nederland til å stanse eit sal av avansert utstyr til SMIC. Kampanjen skal ha teke til i 2018, etter at det nederlandske selskapet ASML fekk grønt lys for å selje utstyr til Kina. Selskapet produserer maskiner for såkalla nanolitografi, ein sentral del av produksjonsprosessen for databrikker.

Salet skal ha vorte stansa etter at tenestemenn på høgt nivå i den amerikanske regjeringa tok saka opp med statsminister Mark Rutte.

Framleis dominans

Men sjølv om SMIC skulle få tak i utstyret dei ønskjer, meiner analytikarane at dei har ein lang veg å gå for å for alvor kunne konkurrere med selskap som TSMC og Samsung, som sit på den beste teknologien.

– Det vil ta år før selskapet kan produsere databrikker i toppsjiktet i store mengder, sa Paul Triolo i konsulentselskapet Eurasia Group til CNBC tidlegare i år.

Dermed tyder det meste på at Taiwans dominans i den kritisk viktige sektoren vil halde fram i overskodeleg framtid.

Invasjon?

Det store spørsmålet er kva som vil skje dersom Kina prøver å sikre seg kontroll over Taiwan på militært vis.

TSMCs styreleiar Mark Liu tok bladet frå munnen og omtalte krigsfrykta uvanleg direkte i juli. Han sa ifølgje Reuters at pandemien har vore øydeleggjande nok i utgangspunktet, og at ingen land ønskjer meir uro rundt Taiwan.

– Når det gjeld ein kinesisk invasjon, så vil eg seie at alle ønskjer fred i Taiwansundet. Årsaka er at alle land vinn på det, men også på grunn av forsyningskjedene for halvleiarindustrien på Taiwan – dei ønskjer ingen å forstyrre, sa Liu.

(©NPK)