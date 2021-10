utenriks

– Vi gratulerer Maria Ressa med å vere den første filippinaren som vinn fredsprisen, seier Dutertes talsmann Harry Roque.

Ressa har fleire gonger vorte trua av Duterte og har fått overlevert ti arrestordrar på to år.

– Det er enkelte som meiner at Maria Ressa framleis må bevise uskulda si for domstolane. Ho er straffedømd for injuriar på nettet, seier Roque.

Ressa deler årets fredspris med den russiske redaktøren Dmitrij Muratov.

(©NPK)