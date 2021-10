Navalnyj seier han blir klassifisert som terrorist

utenriks

Navalnyj vart, ifølgje eit innlegg på Instagram, kalla inn til fengselsstyret som skal ha stemt over at statusen hans skal endrast, melder Reuters måndag.

Navalnyj sonar ei straff på to og eit halvt år for å ha brote meldeplikta knytt til ein tidlegare vilkårsdom. Han opplyser ifølgje Instagram at han ikkje lenger blir rekna for å vere ein fluktfare og at nattlege kontrollar truleg vil bli færre.

– Det er berre det at det er festa eit skilt over senga mi der det står at eg er terrorist, seier Navalnyj i innlegget som skal ha vorte publisert ved hjelp av advokatane hans.

Russiske styresmakter har ikkje stadfesta meldinga om at statusen hans er endra.

