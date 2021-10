Talet på drepne i skytehendingar i Sverige det høgaste på fem år

utenriks

Han la fram oppdatert statistikk som viser at talet på skytehendingar med dødsoffer er det høgaste på fem år.

– Talet på skytehendingar har gått ned frå 289 til 249 i dei ni første månadane i år, sa innanriksministeren. Han ville ikkje gi noka vurdering om kva talet vil liggje på ved årsskiftet.

Damberg sa at sommaren var blodig, men at september har vore mindre valdeleg enn i fjor. Regionspolitisjefen i Stockholm, Mats Löfving, opplyste at konfliktar i hovudstadsområdet stod bak 19 av dei døde.

Kriminelle handlingar som omfatta bruk av eksplosiv, fall til 113 mot 146 i perioden januar til september i fjor.

