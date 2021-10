To opposisjonspolitikarar kjempar for å bli Orbans utfordrar

utenriks

Det kanskje avgjerande nye ved valet i april er at opposisjonspartia er samde om å stille med éin kandidat og at dei ikkje skal stille mot kvarandre i valkrinsane. Målet er å fjerne nasjonalistpartiet Fidesz frå makta.

Nominasjonsvalet er halde for å avklare kven av utfordrarane det blir som møter Orban. I den første runden deltok over 600.000 personar, og det vart Klara Dobrev frå den venstrelente demokratiske koalisjonen (DK) og økonomen Peter Marki-Zay som kom best ut.

Ikkje fleirtal

Dobrev (49) frå det største opposisjonspartiet i Ungarn vann den første nominasjonsrunden med 35 prosent av stemmene, men klarte ikkje å oppnå det fleirtalet som ville ha sikra kandidaturet hennar.

Ho er medlem av EU-parlamentet og har ambisjon om å bli den første kvinna i Ungarn som går til topps. Tilhengjarane hennar viser til den erfaringa ho har skaffa seg som visepresident i parlamentet sidan 2019. Ho sat òg i regjering i heimlandet på 2000-talet.

Dobrov snakkar engelsk, tysk, russisk og bulgarsk. Ho vart fødd i Sofia og har bulgarsk far. Ho karakteriserer seg som sosialdemokrat og EU-tilhengjar.

Til internasjonal presse sa ho førre veke at ho får tårer i auga når ho samanliknar den politiske kulturen i heimlandet og i Brussel.

– Der kan ein debattere saker med politiske motstandarar på ein sivilisert måte, sa ho.

Boikotta av statskanalar

Sjølv om ho er den høgast rangerte ungarske representanten i EU-parlamentet, fortel Dobrev at ho aldri har vorte beden om å stille til intervju i ungarske statsmedium, som alle er sterke tilhengjarar av Orban.

Meiningsmålingar viser at det svakaste punktet til trebarnsmora er ektemannen hennar, tidlegare statsminister Ferenc Gyurcsány. Han innrømde i 2006 at han hadde loge i offisiell samanheng. Dette kom fram i ein privat samtale, men opptaket vart spreidd, og Obran har hamra laus på han for dette i tida etter.

Dobrev seier ho vil skrote den grunnlova som Orban fekk utarbeidd like etter at han vann valet i 2010. Ho meiner at lova er skreddarsydd for å halde han ved makta. Orbans allierte og nære medarbeidar László Kover seier at tanken er kriminell og at ei slik handling vil vere eit konstitusjonelt kupp.

Konservativ outsider

Marki-Zay kom på tredje plass i den første runden i nominasjonsvalet, men han overtalte borgarmeisteren i Budapest, som kom på andreplass, om å trekkje seg og heller støtte han under innspurten.

– Eg trur Peter Marki-Zay er han som kan sameine opposisjonen, seier borgarmeister Gergely Karácsony, som tidleg i nomineringsprosessen vart vurdert som favoritt til å vinne og bli Orbans utfordrar.

– Ein siger til Marki-Zay vil vere eit mareritt for Orban. Til forskjell frå Dobrev kan han ikkje bli framstilt av Orban og Fidesz som ei nikkedokke for Ferenc Gyurcsány, seier den politiske analytikaren Robert László.

Marki-Zay (49) vart ein kjend nasjonal storleik då han i 2018 vann kampen om å bli borgarmeister i heimbyen Hódmezővásárhely, der Fidesz har styrt i årevis.

Katolikk med sju barn

Han er ein sjubarnsfar og utøvande katolikk som har budd i USA og Canada i fem år. Han har på kort tid fått stor oppslutning i breie lag. No arbeider han for ein sameint opposisjon og seier, i motsetning til Dobrev, at han vil samle både konservative og venstreorienterte veljarar som er leie av styret til Orban.

Marki-Zay stemde tidlegare på Fidesz og innrømmer ope at han vart forferda då Orban ikkje vart attvalt i 2002 etter den første perioden som statsminister. Men Marki-Zay seier han tok fullstendig avstand frå den politikken Orban stod for, då han kom tilbake til makta i 2010.

Marki-Zay gjorde det langt betre enn alle ekspertar venta i første runde, særleg sett på bakgrunn av at han ikkje har noko partiapparat i ryggen og heller ikkje store innsamla middel.

(©NPK)