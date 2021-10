Verdsbanken: Fattige land treng omfattande gjeldslette

utenriks

Gjeldsbelastninga i fattige land steig med 12 prosent til 860 milliardar dollar i 2020 under koronapandemien. Det svarer til rundt 7.300 milliardar kroner og er rekordhøge summar som bekymrar Malpass.

– Berekraftige gjeldsnivå er avgjerande for økonomisk gjenoppretting og kamp mot fattigdom, seier han måndag.

Malpass fortel at arbeidet med å kjempe mot covid-19 forverra dei allereie stigande gjeldsnivåa for landa. For å løyse problemet må det bli lettar frå långivarane, meiner han.

Det såkalla Debt Service Suspension Initiative (DSSI), som opnar for å utsetje gjeldsforpliktingane i dei fattigaste landa som følgje av koronapandemien, går ut i slutten av 2021.

Malpass seier at verda bør opne for å utsetje gjeldsforpliktingane i dei fattigaste landa.

