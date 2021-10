Afghanistan på dagsordenen for G20-leiarar

utenriks

IS har gjennomført fleire terrorangrep for å destabilisere Taliban-regimet, noko som set leiarane i verda i eit vanskeleg dilemma når det gjeld om regimet skal anerkjennast eller ei.

Landa i verda diskuterer no korleis dei best kan hjelpe den afghanske befolkninga, der stadig fleire blir internt fordrivne, og der pengestraumen frå internasjonale långivarar har stansa, noko som gjer at staten ikkje lenger har pengar til å lønne tilsette.

FN har åtvara om at 1 million afghanske barn risikerer å svelte viss det ikkje blir gjort noko for å hjelpe. Landet er ramma av tørke, samtidig som det går mot kaldare vêr og vinter.

På det digitale møtet på tysdag deltek leiarar frå dei 20 største industrialiserte landa i verda, i tillegg til representantar frå EU, FN og internasjonale organisasjonar.

