Amnesty ber Iran stanse avretting av ung mann

Avrettinga skal etter planen gjennomførast i eit fengsel i Karaj vest for Teheran onsdag, og mannen er no isolert fram til dommen skal fullbyrdast.

– Tida renn raskt ut. Iranske styresmakter må straks stanse alle planar om å avrette Arman Abdolali, seier Diana Eltahawy, som er visedirektør for Amnesty i Midtausten og Nord-Afrika.

Menneskerettsorganisasjonen beskriv rettsprosessen mot mannen som «grovt urettvis» og ber om at verdssamfunnet, blant dei FN og EU, grip inn for å redde livet hans.

Abdolali har vorte dømt til døden to gonger tidlegare for å ha drepe kjærasten sin, men avrettingane har ifølgje Amnesty vorte stansa som følgje av internasjonale reaksjonar.

Første gong han vart dømd til døden, var i desember 2015. Dommen var basert på ei tilståing som ifølgje Amnesty vart gitt under tortur etter at kjærasten hans forsvann året før.

Høgsterett vedtok at saka skulle prøvast på nytt, men rettssaka handla då i stor grad om Abdolali var for umoden til å vere strafferettsleg tilrekneleg då drapet vart gjort. Konklusjonen var at det i ettertid var umogleg å fastslå kor moden han var. Dermed vart dommen ståande.

