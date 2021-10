Cubanske styresmakter forbyr opposisjonsdemonstrasjon

utenriks

Styresmaktene hevdar demonstrantane ønskjer å kaste regimet og har støtte frå USA.

– Gruppene som organiserer demonstrasjonen, og representantane deira, og nokon har samband til subversive organisasjonar og grupper med økonomisk støtte frå USA, har eit klart mål om å fremje endringar i det cubanske politiske systemet, står det i ein offisiell uttale på nettsida Cubadebate.

Her blir dei foreslåtte demonstrasjonane omtalte i seks provinsar og dessutan hovudstaden Havanna, som ein provokasjon.

Filmregissøren Yunior Garcia, som står bak den foreslåtte demonstrasjonen i Havanna, kritiserer styresmaktene.

– Kva enn cubanarane gjer, svarer dei med at ideen kom frå Washington. Det verkar som dei trur at vi cubanarar ikkje har hjernar, seier han.

Opphavleg var planen at demonstrasjonane skulle finne stad 20. november, men dei vart flytta då regjeringa erklærte at datoen skulle vere «Den nasjonale forsvarsdagen» og at det skulle vere to dagar med militærøvingar i førevegen.

– Vi kunne ikkje vere uansvarlege. Vi ønskte ikkje vald, vi ønskte ikkje at cubanarar slåst mot kvarandre, og vi ville ikkje sende demonstrantar inn i ein gatekamp mot militære styrkar som kunne svare med vald, seier Garcia.

