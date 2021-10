FN: 10.000 haitiarar sendt heim siste månad

utenriks

10.218 haitiarar er sende heim til øystaten sidan 19. september, ifølgje tal frå FN-organisasjonen.

Blant desse var 7.621 som vart sende med fly frå USA. 1.194 haitiarar vart sende tilbake frå Cuba, og 797 vart sende heim frå Bahamas. 19 prosent av haitiarane var barn, ifølgje IOM.

Bruno Maes, ein representant for Unicef i Haiti, skriv på Twitter at han såg hundrevis av haitiarar bli utviste frå Cuba på seks flygingar laurdag. Dei fleste av dei har sagt at dei prøvde å ta seg over til USA med båt i byrjinga av september, opplyser Maes.

Haiti blir rekna for å vere det fattigaste landet på den vestlege halvkula. Landet er kriseramma etter ei rekkje naturkatastrofar og politisk uro.

(©NPK)