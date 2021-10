G20 ber FN koordinere Afghanistan-støtte: Kan ikkje sjå på medan millionar hamnar i kaos

utenriks

Det skal ha vore brei semje om grepet på det ekstraordinære G20-toppmøtet på tysdag om Afghanistan.

I tillegg seier alle leiarar at Taliban må anerkjenne menneskerettane, særleg kvinners rettar, og ikkje bli ei sikker hamn for terroristar.

– Vi må ikkje tilbake dit vi var for 20 år sidan, seier Italias statsminister Mario Draghi, som var vert for møtet om den veksande humanitære krisa i det krigsherja landet.

FN-sjef António Guterres peiker ut tre område som sentrale for handteringa av krisa i Afghanistan.

– Det er å sikre ei livslinje av hjelp til det afghanske folket, hindre ei total nedsmelting av økonomien i landet og halde oppe engasjementet vårt i å bevege ting i ei rett retning, seier Guterres' talsperson.

Glad for semje

Han la til at han er glad for at dei viktigaste avgjerdstakarane i verda var samde om Afghanistan for første gong.

– Multilateralisme er på veg tilbake. Det blir vanskeleg, men han er på veg tilbake, seier Draghi.

Tysklands statsminister Angela Merkel ber G20-landa ta ansvar.

– Det kan ikkje og må ikkje vere målet i det internasjonale samfunnet å sjå på medan 40 millionar fall i kaos, seier Merkel.

Ho åtvarar mot at det vil få store konsekvensar viss Afghanistans økonomiske system fell heilt saman.

– Taliban har ikkje levert

Den kinesiske presidenten Xi Jinping og Russlands Vladimir Putin deltok ikkje sjølve på toppmøtet, men Draghi understrekar at også dei landa er samde i at det må gjerast ein større innsats.

Det kvite hus seier i ei fråsegn at leiarane på toppmøtet sa seg samde i at kampen mot terrorisme må haldast oppe, og viser mellom anna til trusselen frå den afghanske greina av IS.

Tyrkias leiar Recep Tayyip Erdogan seier i ein TV-sendt tale at Taliban ikkje har levert som lova.

– Vi har ikkje sett nødvendig inkludering frå dei når det gjeld humanitær hjelp, tryggleik og forhindring av at Afghanistan blir ein base for terrororganisasjonar, seier Erdogan.

