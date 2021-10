Hostande Putin avviser helsespekulasjonar

utenriks

– Det var berre kaldt i lufta, og eg gripe meg meir. Det er ingenting gale, sa Putin på ein digital konferanse som vart send på statleg TV måndag.

– Ingen grunn til bekymring, alt er bra, sa Putin til ein annan deltakar på konferansen som var bekymra for den hostande presidenten. Putin forsikra at han blir testa så å seie kvar dag for både korona og andre infeksjonar.

I slutten av september var han to veker i karantene etter at fleire i den inste sirkelen hans hadde testa positivt for korona.

