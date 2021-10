Japans regjeringsparti går inn for langt sterkare forsvar

utenriks

Det liberaldemokratiske partiet (LDP) ser ikkje bort frå at det vil prøve å få gjennom ei dobling av forsvarsbudsjettet for å kunne motstå truslar frå Kina og Nord-Korea.

Partiet er venta å vinne valet 31. oktober sidan opposisjonen blir rekna som svak og fragmentert.

– Vi viser at vi er rådsnare når det gjeld å forsvare japanske menneskes liv, eigedom, territorium, territorialfarvatn, luftrom, suverenitet og nasjonale ære, sa Sanae Takaichi, ein av LDPs partitoppar, då valkampen vart innleidd tysdag.

Japan har det siste tiåret auka forsvarsbudsjetta jamt og trutt. Men LDP ønskjer seg eit skikkeleg hopp. På lang sikt ønskjer partiet at forsvarsbudsjettet skal utgjere over 2 prosent av BNP, like mykje som ei rekkje Nato-land brukar. I dag har landet som mål å bruke under 1 prosent av BNP på forsvar.

LDP ønskjer òg å endre den offisielle pasifistiske linja landet har hatt for å klargjere statusen til militæret, sjølv om det har slite med å samle støtte til dette.

Under valkampopninga på tysdag kunngjorde partiet òg auka innsats for å sikre menneskerettane til ei rekkje minoritetar i Kina, som uigurar, tibetanarar, mongolar og Hongkong-kinesarar, men utan å nemne Kina direkte.

