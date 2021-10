Russland registrerte 973 koronadødsfall på eitt døgn

utenriks

Samtidig melde styresmaktene om 28.190 nye koronatilfelle, noko som også er nær rekordhøgt. Totalt har dei no registrert 7,8 millionar koronatilfelle og 218.345 dødsfall, det høgaste talet i Europa. Statistikkbyrået Rosstat, som reknar på ein annan måte, har rekna ut at dødstalet er over 400.000.

Trass raskt stigande dødstal har regjeringa avvist ei nasjonal nedstenging og overlèt arbeidet til regionale styresmakter. På eit regjeringsmøte tysdag sa helseminister Mikhail Murasjko at tilstanden er kritisk for 11 prosent av dei 235.000 innlagde koronapasientane i landet.

Berre 33 prosent av den russiske befolkninga har fått minst éin dose av koronavaksinen. I mange regionar er det svært få eller ingen koronarestriksjonar.

