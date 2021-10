Sentralafrikansk militsleiar for retten i ICC

utenriks

Mahamat Said Abdel Kani er tiltalt for krigsbrotsverk og brotsverk mot menneskja, mellom anna tortur av fangar.

Under det førebuande rettsmøtet på tysdag stadfesta aktoratet at det finst «overveldande bevis» for at 51-åringen er skuldig i brotsverka han ifølgje tiltalen gjorde då han hadde ansvaret for to fengsel for politiske fangar i Bangui i 2013.

– Han stod bokstaveleg talt på hovuda deira, trakka på verdigheita deira og krenkte rettane deira, sa hovudadvokat Karim Khan i retten.

Utlevert

Said vart utlevert frå Den sentralafrikanske republikken til ICC-domstolen i Haag i januar i år, men tilbakeviser ifølgje forsvararane skuldingane.

Seleka-opprørarane greip makta i Bangui i 2013, noko som utløyste valdeleg konflikt med kristen anti-balaka-milits.

Den tidlegare kolonimakta Frankrike rykte inn med 2.000 soldatar, og Den afrikanske unionen (AU) sende ein fredsstyrke på 6.000 soldatar.

FN overtok ansvaret for fredsstyrken året etter, men i 2017 blussa kampane opp att. Tusenvis av menneske er drepne i konflikten og hundretusen er drivne på flukt.

Valden fortset

I februar 2019 inngjekk regjeringa ein fredsavtale med 14 opprørsgrupper, men valden har halde fram.

Tidlegare president François Bozize står i spissen for ein koalisjon av kristne militsgrupper som no kontrollerer rundt to tredelar av landet.

Tidlegare i år prøvde opprørarane å ta over hovudstaden og styrte president Faustin Archange Touadera, men vart drivne tilbake av FN-styrkar.

To tidlegare leiarar av den kristne anti-balaka-militsen, Alfred Yekatom og Patrice-Edouard Ngaissona, er tidlegare utleverte til ICC og tiltalte for krigsbrotsverk og brotsverk mot menneskja.

