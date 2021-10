EU tilbyr seg å lempe på grensekontrollen for å løyse Nord-Irland-strid

utenriks

– Eg har lytta til og diskutert med dei nord-irske interessentane. Dagens forslag er det genuine svaret vårt på deira bekymringar, sa EU-kommisjonens visepresident og brexit-utsending Maros Sefcovic onsdag kveld.

Han har lagt fram fleire forslag som skal redusere vanskane den såkalla Nord-Irland-protokollen har skapt for handel mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia. Dei omhandlar konkrete problemområde som vanskar med å få inn legemiddel, overivrige kontrollar frå næringsmiddelinspektørar, og overdrive papirarbeid.

Ekspressfil

EU meiner dei nye løysingane vil skape ei ekspressfil for transport av varer frå Storbritannia til Nord-Irland, samtidig som EU kan behalde kontrollane sine for å sikre seg mot helse- og tryggingstruslar.

Storbritannia har trua med å slå ein strek over avtalen som vart inngått med EU, som sikra at Nord-Irland heldt fram med å vere ein del av EUs indre marknad då britane forlét unionen.

Londons åtvaring

Ein forhandlingsdelegasjon leverte forslaga til London dagen etter at Storbritannias Brexit-minister David Frost leverte ei kraftig åtvaring om framtida til den såkalla Nord-Irland-protokollen. Frost meiner store delar av protokollen må endrast. EU ønskjer framleis ikkje å forhandle om protokollen på nytt, men seier planane er ein ny modell, som kjem til å bidra mykje til å løyse handelsproblematikken.

Nord-Irland var den største verkebyllen under dei fleire åra med forhandlingar etter at Storbritannia stemde for å forlate EU i 2016. Regionen er ein del av Storbritannia, men samtidig tett knytt til EU-medlemmen Irland i sør. Langfredagsavtalen i 1998 krev at grensa mellom Nord-Irland og Irland skal haldast open.

