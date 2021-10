FN åtvarar mot ny svoltkatastrofe i Nord-Korea

utenriks

– Vanlege nordkoreanarar kjempar no dagleg for eit verdig liv, heiter det i Tomas Ojea Quintanas siste rapport, der han slår fast at den humanitære situasjonen i landet kan utvikle seg til «ei krise».

Den statlege nordkoreanske TV-stasjonen KCTV melde alt i juni at landet stod overfor ein «matvarekrise», og leiaren i landet, Kim Jong-un, medgav at situasjonen var «spent».

FN har innført strenge sanksjonar som følgje av atomvåpenprogrammet i landet, men desse bør det no blir lempa på for å forhindre ein svoltkatastrofe, meiner Quintana.

– Dei mest sårbare blant barn og eldre risikerer å svelte. Sanksjonane Tryggingsrådet har innført, bør vurderast på nytt og om nødvendig blir lempa på for å sikre humanitær og livreddande bistand, seier han.

