IEA: Overgangen til rein energi går for tregt

– Vi investerer ikkje nok til å kunne møte energibehovet i framtida, og uvisse vil prege tida som kjem, seier leiaren i Det internasjonale energibyråets (IEA), Fatih Birol.

– Det er store sosiale og økonomiske fordelar ved å få fortgang i overgangen til rein energi, og enorme kostnader ved ikkje å gjere noko, seier han.

IEA anslår i årsrapporten sin at investeringane i rein energi og infrastruktur må meir enn bli tredobla over dei neste ti åra for at klimaløfta til verdssamfunnet skal kunne nåast.

Klimatoppmøte

Neste månad samlast leiarane i verda til klimatoppmøte i Glasgow – COP26 – og kjem der under nytt press for å setje i verk tiltak for å bremse utsleppa av klimagassar og oppfylle Parisavtalen frå 2015.

Målet i Parisavtalen er å avgrense den globale oppvarminga til 2,0 grader frå førindustrielt nivå, men det britiske vertskapet håpar å få gjennomslag for å revidere dette til 1,5 grader under COP26.

Om eit slikt mål er oppnåeleg, er framleis eit ope spørsmål. IEA konstaterer at det blir satsa stort på fornybare energikjelder som sol og vind, samtidig med at det vart seld rekordmange elektriske bilar i verda i 2020. Dette sjølv om verdsøkonomien bremsa kraftig opp som følgje av koronapandemien.

– Prosessen med overgang til rein energi går likevel altfor sakte til å kunne få dei globale utsleppa heilt ned mot null i 2050, konkluderer IEA. Dette må til for å avgrense oppvarminga til 1,5 grader, trur byrået.

To scenario

IEA har analysert to moglege scenario:

Tiltaka som alt er sett i gang eller varsla i ei rekkje land, vil i 2050 globalt sett gi same utslepp som i dag, som følgje av økonomisk vekst i utviklingsland. Det vil resultere i ei global oppvarming på 2,6 grader frå førindustrielt nivå i 2100.

Det andre scenarioet tek omsyn til løfta om nullutslepp som mange land har gitt, noko som vil krevje ei dobling av investeringane i rein energi det neste tiåret. Dersom desse løfta blir oppfylte, vil etterspurnaden etter fossilt brensel nå toppen i 2025 og utsleppa av skadelege klimagassar falle med 40 prosent fram mot 2050.

Den globale oppvarminga vil likevel bli på 2,1 grader i 2100, noko som vil vere ei klar forbetring, men likevel langt meir enn målet i Parisavtalen.

Må tredoblast

– For å nå det målet må investeringane i rein energi og infrastruktur bli meir enn tredobla det kommande tiåret, seier Birol.

– Og rundt 70 prosent av desse investeringane må skje i utviklingsland, legg han til.

Men ein stor del av desse investeringane, vil betale seg sjølv, understrekar IEA.

– Over 40 prosent av utsleppskutta vil komme frå tiltak som betaler seg sjølv, som auka effektivitet, reduserte lekkasjar, eller satsing på sol- og vind på stader der dette alt er den mest konkurransedyktige energiteknologien, konkluderer byrået.

