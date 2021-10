utenriks

Ein sjukehuslege i Kunar-provinsen stadfestar at sjukehuset har fått elleve såra, blant dei fire Taliban-krigarar og sju sivile.

Ingen har førebels sagt at dei står bak angrepet, men IS-K, som er IS' afghanske fløy, har tidlegare teke ansvar for liknande angrep.

I førre veke tok gruppa ansvaret for eit sjølvmordsangrep mot ein sjiamuslimsk moské i Kunduz-provinsen, som tok livet av rundt 100 menneske.

IS-K vart etablert i Afghanistan i 2014 og har sidan kjempa mot Taliban.

(©NPK)