Kishida seier han vil be om eit mandat for politikken sin etter at han vart vald som statsminister i nasjonalforsamlinga for berre ti dagar sidan.

Han erstatta då Yoshihide Suga, som trekte seg tidlegare i haust. Det er venta at Kishidas regjering vil innehalde både nye ansikt og kjenningar frå Sugas regjering.

Nyvalet skal haldast 31. oktober. Førre val i Japan var i 2017, då Shinzo Abe var statsminister.

