Pakistansk flyselskap sluttar å flyge til Kabul

PIA tok opp att særskilde flygingar til Afghanistan etter at Taliban tok makta i midten av august. Flyselskapet har vore redninga for mange afghanarar som har ønskt å flykte frå det nye regimet og den økonomiske krisa.

Men no seier ein talsmann for selskapet at flygingane ofte blir forseinka på grunn av det dei kallar den uprofesjonelle haldninga til luftfartsstyresmaktene i Kabul.

Flygingane kjem ikkje til å takast opp att før situasjonen blir enklare, understrekar han.

Ei ikkje namngitt kjelde seier at Taliban-tenestemenn ofte er nedsetjande, og at dei ved eitt tilfelle brukte fysisk makt overfor ein av dei tilsette i selskapet.

PIA har vorte kritisert for å ta over 10.000 kroner for ein einvegstur frå Kabul til Islamabad. Flyturen varer i 40 minutt. Før Talibans maktovertaking var prisen vel 1.250 kroner.

Flyselskapet har for det meste vorte brukt av hjelpearbeidarar, og somme har hjelpt afghanarar med å forlate landet. Det har vore vanskeleg for vanlege passasjerar å kjøpe billettar til flygingane.

PIA viser til at selskapet må betale svært høge forsikringspremiar når det vel å flyge til og frå Kabul.

