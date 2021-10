Biden-administrasjonen vil be høgsterett blokkere abortforbod

utenriks

I byrjinga av september innførte delstaten eit omstridd forbod mot abort etter sjette svangerskapsveke. Det blir ikkje gjort unntak sjølv om graviditeten kjem av valdtekt eller incest. Texas har dermed den strengaste abortlova i heile USA.

For ei veke sidan vart lova mellombels suspendert av ein føderal dommar, men suspensjonen vart oppheva av ein føderal ankedomstol to dagar seinare.

Fredag seier ein talsmann for det amerikanske justisdepartementet at det vil be høgsterett om å reversere abortforbodet.

Men det er uvisst om høgsterett, der fleirtalet av dommarane er konservative, vil følgje oppmodinga. Rett før abortlova vart innført 1. september, vedtok eit fleirtal av høgsterettsdommarane å ikkje blokkere lova før ho tredde i kraft.

(©NPK)