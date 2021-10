Britisk parlamentarikar død etter å ha vorte knivstukken

utenriks

Amess (69) vart angripen medan han var i Belfairs metodistkyrkje i Leigh-on-Sea for å møte veljarar i valkrinsen sin, melder Sky News og andre britiske medium.

Ifølgje ikkje stadfesta meldingar vart han stukken fleire gonger av ein mann som kom inn i lokalet. Amess fekk behandling på staden, men livet stod ikkje til å redde.

Politiet i Essex melder på Twitter at ein mann vart arrestert like etter knivstikkinga, og at ingen fleire personar er etterlyste. Vegar i området er sperra av.

Amess representerte valdistriktet Southend West i Essex i Parlamentet, der han har sete sidan 1997.