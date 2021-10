Danskar over 65 år skal vaksinerast for tredje gong eit halvt år etter andre stikk

utenriks

Tilbodet gjeld òg særleg sårbare grupper og tilsette i helse- og sosialsektoren, blant dei sjukepleiarar og hjelpepleiarar.

Allereie 23. august varsla regjeringa i Danmark at alle vaksinerte ville bli tilbode ein påfyllingsdose etter at 90 prosent av befolkninga var vaksinert.

I september varsla Sundhedsstyrelsen at størstedelen av befolkninga skulle revaksinerast med eit tredje stikk, truleg i 2022.

Det er ikkje klart om intervallet mellom vaksinane vil vere det same for personar under 65 år som for dei som no skal få eit tredje stikk.

(©NPK)