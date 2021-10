FN: Svolten aukar i Tigray

utenriks

18.600 barn under fem år vart frå februar til august i år behandla for alvorleg underernæring i Tigray, samanlikna med 8.900 i same periode i fjor, viser tal frå FNs barnefond (Unicef).

Underernæringa er òg stor blant gravide og ammande kvinner, nærare bestemt 63 prosent, viser den siste vekerapporten frå FNs nødhjelpskontor.

Sidan midten av juli er det berre sleppt inn 897 lastebilar med naudhjelp til regionen, der det bur rundt 6 millionar menneske. Dette har dekt berre 14 prosent av det anslåtte behovet, ifølgje FN.

Angrep

Etiopias statsminister Abiy Ahmed, som fekk Nobels fredspris i 2019, innleidde i november ein stor militæroffensiv for å styrte det regjerande partiet i regionen, Tigray-folkets frigjeringsfront (TPLF).

Eritreiske styrkar hjelpte til i offensiven, og det same gjorde regionale styrkar og milits frå naboregionen Amhara.

Dei etiopiske styrkane tok etter kort tid kontroll over regionhovudstaden Mekele, og Tigray har ifølgje FN sidan vore gjenstand for ein «de facto humanitær blokade». Hundretusen blir trua av svolt, og internasjonale hjelpeorganisasjonar fortvilar.

Ventar

USA skuldar den etiopiske regjeringa for blokaden, men dei viser til at TPLF har gjennomført angrep i naboregionane Amhara og Afar.

Det er òg desperat mangel på medisinar og medisinsk utstyr, og ni lastebilar fullasta med dette venta torsdag i Afar på grønt lys frå styresmaktene til å køyre inn i Tigray.

Helsearbeidarar fryktar mellom anna eit større utbrot av polio og meslingar og viser til at det trengst vaksine til rundt 800.000 barn.

Tidlegare denne veka opplyste kjelder i TPLF at hæren var i gang med ein ny storoffensiv, noko regjeringa ikkje har stadfesta.

(©NPK)