Fredsavtalen i Colombia blir trua

Farc-geriljaen underteikna fredsavtalen med den colombianske regjeringa i 2016 for å få slutt på ein konflikt som hadde vart i 50 år.

Sjølv om mesteparten av Farc – 7.000 kvinner og menn – la ned våpena, heldt nokre dissidentar fram kampen i fleire regionar.

Utan samlande leiing var det rundt 2.500 soldatar som ikkje aksepterte fredsavtalen, og dei heldt fram ein illegal kamp, finansiert av narkosmugling, ulovleg gruvedrift og utpressing, ifølgje colombiansk etterretning.

Mange drepne

Torsdag orienterte FNs spesialutsending Carlos Ruiz Massieu Tryggingsrådet om situasjonen i landet og gav uttrykk for bekymring.

Ruiz ber mellom anna Colombias regjering gi vern til geriljasoldatar som overgir seg, slik avtalen seier. Han viser til at 296 av dei er drepne av gjengar og kriminelle organisasjonar.

Ifølgje Ruiz er det først og fremst minoritetar som afro-colombianarar og urfolksgrupper, og dessutan menneskerettsaktivistar, som blir ramma av valden.

Svimlande høge dødstal

Noregs FN-ambassadør Mona Juul gav òg uttrykk for bekymring over situasjonen i Colombia under Tryggingsrådets møte.

– Det noverande høge valdsnivået, som har drive mange på flukt, representerer den største trusselen mot fredsavtalen. Eit svimlande høgt tal på menneskerettsforkjemparar, lokale leiarar og tidlegare Farc-soldatar er drepne, noko som skaper utryggje og undergrev folks tru på avtalen, sa ho.

Juul bad colombianske styresmakter gjere meir for å oppfylle fredsavtalen, som Noreg var med på å hente i hamn.

– I dette tempoet vil det ta 26 år å implementere avtalen, ikkje 15 år som avtalt, påpeika Juul.

Colombias dåverande president Juan Manuel Santos fekk i 2016 Nobels fredspris for innsatsen sin med å få slutt på borgarkrigen. Konflikten hadde då kosta 220.000 menneskeliv og drive millionar på flukt.

