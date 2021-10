Minst 33 drepne i sjølvmordsangrep mot moské i Afghanistan

utenriks

Eksplosjonen i moskeen fann stad under fredagsbønna, og bilete delt i sosiale medium viser store øydeleggingar.

Augevitnet Murtaza fortel til nyheitsbyrået AP at fire sjølvmordsbombarar gjekk til angrep på moskeen. To donerte sprengladningar ved tryggingsporten, medan dei andre to løp inn til forsamlinga i moskeen og sprengde seg der, fortel han.

Ein talsmann for Taliban i Kandahar stadfestar at det var eit sjølvmordsangrep.

Samla til fredagsbønn

– Førebels informasjon viser at ein sjølvmordsbombar sprengde seg inne i moskeen, seier han til AFP.

Vanlegvis er rundt 500 menneske til stades under fredagsbønna i moskeen, ifølgje Murtaza, som til liks med mange afghanarar bruker berre eitt namn.

Videobilete frå åstaden viser døde spreidd på blodflekkete teppe.

Fleire eksplosjonar

Eit anna augnevitne fortel òg at det vart høyrt minst tre eksplosjonar, éin ved hovudinngangen, éin sør på området og den tredje der dei truande vaska seg før bønna.

Ein talsmann for det Taliban-kontrollerte innanriksdepartementet i Kabul stadfestar at mange vart drepne.

– Spesialstyrkar frå det islamske emiratet er no på staden for å fastslå kva som har skjedd, og for å bringe dei ansvarlege for retten, seier Qari Sayed Khosti.

Det islamske emiratet er Talibans nemning på Afghanistan etter maktovertakinga.

Mistenkjer IS

Det er ikkje kjent kven som står bak angrepet på fredag, men den ytterleggåande islamistgruppa IS tok tidlegare i månaden på seg ansvaret for eit tilsvarande angrep mot ein sjiamuslimsk moské i Kunduz-provinsen der 46 menneske vart drepne.

I oktober 2017 vart 56 menneske drepne i eit angrep mot ein sjiamuslimsk moské i Kabul.

Sjiamuslimar utgjer rundt 10 prosent av Afghanistans befolkning, og mange av dei tilhøyrer landets hazara-minoritet.

IS er Talibans svorne fiendar og har òg gjennomført ei rekkje andre angrep sidan maktovertakinga i august.