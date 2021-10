Putin: Fleire tusen IS-krigarar i Nord-Afghanistan

utenriks

– Ifølgje etterretninga vår er det rundt 2.000 IS-medlemmer i Nord-Afghanistan, sa Putin i ein videokonferanse med leiarar i andre tidlegare sovjetrepublikkar fredag.

Han la til at IS-krigarane har planar om å flytte seg gjennom dei tidlegare sovjetrepublikkane i sentralasiatiske land forkledde som flyktningar.

Etter at Taliban tok over makta i Afghanistan i august, har Russland halde militære øvingar i Tadsjikistan og styrkt militærbasen sin der. Kreml er mellom anna bekymra for at islamistiske militante grupper infiltrerer dei tidlegare sovjetrepublikkane i Sentral-Asia.

Neste veke arrangerer Moskva internasjonale samtalar med USA, Kina og Pakistan om Talibans maktovertaking i Afghanistan.

Dagen etter vil Taliban og andre regionale aktørar snakke med russiske tenestemenn om korleis dei skal samle opp internasjonal bistand for å hindre ei humanitær krise i landet.

(©NPK)