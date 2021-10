Sydney droppar hotellkarantene

utenriks

Australias grenser har vore stengde i 19 månader for å hindre spreiinga av koronaviruset. Det har mellom anna betydd at titusenvis av australiarar er stranda i utlandet utan moglegheit for å komme heim.

Med gjeldande reglar må alle som reiser inn i Australia ha ein god grunn til å få løyve, og må dessutan ut med tusenvis av dollar til eit fjorten dagar langt opphald, isolert på eit rom på eit karantenehotell.

Statsminister Dominic Perrottet i New South Wales seier at frå 1. november vil alle som er fullvaksinerte, måtte teste seg før dei går om bord i flyet, men ved framkomst i Sydney vil dei ikkje lenger måtte gå i karantene.

Opnar raskare

Dermed ligg det an til at Australia opnar opp raskare enn planlagt. Den opphavlege planen gjekk ut på at grensene skulle opnast gradvis, og at berre australiarar og folk med permanent opphald ville sleppe inn i første omgang. Dei måtte i karantene heime.

Men opninga gjeld ikkje alle delstatane. Mellom anna vil Vest-Australia med Perth framleis halde grensene lukka, og det er uklart om folk som landar i Sydney, kan reise vidare til andre delstatar som ikkje er gjenopna.

Sydney har vore nedstengd i over 100 dagar og oppheva først nedstenginga måndag slik at dei 73 prosent som no er fullvaksinerte, kan gå på restaurant, til frisør og på shopping.

Hovudstaden Canberra oppheva nedstenginga si fredag etter at 99 prosent av alle over tolv år er vaksinerte med minst ein dose, og 76 prosent er fullvaksinert.

Fullvaksinerte

New South Wales blir den første delstaten til å opne grensene sidan han blir den første som når målet om at 80 prosent av dei over 16 skal vere fullvaksinerte.

Den australske regjeringa opplyste for to veker sidan at vaksinerte australiarar frå november kan reise utanlands igjen, for første gong sidan mars i fjor.

Statsminister Scott Morrison har enno ikkje sagt når Australia kan ønskje turistar velkommen igjen, men seier det ikkje blir i år.

Prioriteringar

Etter australske borgarar og permanent busette er det faglærte innvandrarar og studentar som får prioritet i første omgang framfor utanlandske turistar.

Då koronapandemien byrja i fjor, stengde Australia grensene nesten fullstendig og lykkast lenge med å halde smitten nede slik at folk kunne leve tilnærma normalt.

Men sidan få var vaksinerte, måtte det innførast streng nedstenging då smitten likevel byrja å spreie seg tidlegare i år.

