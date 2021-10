Australia kan opne grensene før jul

utenriks

Australia har stengt grensene under pandemien, og opna nyleg opp for at landet sine eigne borgarar kunne reise fritt inn i landet.

– Såklart er prioriteten vår å få heim australiarane, men etter mitt syn kan vi snart byrje på resten, inkludert internasjonale turistar, seier handels- og turistminister Dan Tehan.

Australia er ikkje berre eit ynda feriemål, men også eit land mange internasjonale studentar og arbeidarar vil inn i.

Dersom vaksinasjonen går som planlagt, vil Australia kunne opne for alle desse gruppene innan jul, meiner Tehan.

