FN startar poliovaksinasjon i Afghanistan neste månad

utenriks

Det er millionar av uvaksinerte barn i landet. 8. november startar kampanjen frå Unicef og WHO, med full støtte frå Taliban-leiinga.

Verdshelseorganisasjonen WHO og partnarane til organisasjonen står klare til å gå dør-til-dør i heile landet for å vaksinere mot polio, seier dei i ei fråsegn.

FN har snakka med Taliban om helseproblema i Afghanistan sidan den islamistiske rørsla overtok makta for to månader sidan. Taliban har no òg forplikta seg til å sørgje for tryggleiken til alle helsearbeidarane i landet under kampanjen.

FN seier dei tek sikte på å vaksinere 9,9 millionar barn under fem år med den nye kampanjen deira.

Afghanistan og Pakistan er dei einaste landa som er att i verda der polio er utbreidd.

