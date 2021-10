Kinas økonomiske vekst minka i tredje kvartal

utenriks

Nedgang i byggjeindustrien, energikrise og etterverknader av koronapandemien blir trekt fram som forklaringar på at veksten har minka.

Det er nedgang på alle felt, frå fabrikkproduksjonen, varehandelen og investeringar i nye prosjekt. Byggjeindustrien har vorte ramma av strengare statleg kontroll.

Låg produksjonsvekst

Tala økonomisk vekst dei siste tolv månadene. Men samanlikna med førre kvartal, steig produksjonen knapt i perioden juli-september. Ytinga var på berre 0,2 prosent, som er ned frå 1,2 prosent frå same periode i andre kvartal. Det er eit av dei svakaste kvartala det siste tiåret i Kina.

Også fabrikkproduksjonen voks knapt i september med berre 0,05 prosent samanlikna med august. Det er ein nedgang frå 7,3 prosent dei første ni månadene av året.

Bustadsal og byggjebransjen, som er ei viktig etterspurnadskjelde for stål, kopar og annan industriell import, har minka sidan styresmaktene beordra utviklarar til å redusere gjeldsnivået.

I tillegg vart fabrikkar i nokre provinsar beordra til å stengje i midten av september for å ikkje overskride det offisielle målet i landet for energibruk (mengda energi som blir brukt per produksjonseining). Dette kan føre til forseinka vareleveransar.

Påverkar verdsøkonomien

Eitt av dei største byggjeselskapa, Evergrande, slit med å unngå konkurs, noko som tidlegare i haust utløyste frykt for at det ville påverke verdsøkonomien. Evergrande sit igjen med ei gjeld på over 2.600 milliardar kroner.

Dersom det skulle gå konkurs, vil det òg ramme millionar av kinesiske bustadkjøparar.

Finansanalytikarar spår ein årsvekst i Kina på 8 prosent i år, noko som er mindre enn tidlegare anslått, men framleis sterkt på verdsbasis.

Ein nedgang i kinesisk økonomi kan få konsekvensar for verdsøkonomien.

– Ringverknadene for resten av verda kan vere betydelege på grunn av lågare kinesisk etterspurnad etter råvarer, seier Mo Ji frå Fidelity International i ein rapport.

– Sjølv marknaden i USA vil ikkje vere immunt mot ei betydeleg innstramming i globale økonomiske forhold som følgje av ein nedgang i kinesisk økonomi, seier han.

(©NPK)