Planar om nytt atomkraftverk i Storbritannia

utenriks

Avisa The Telegraph skriv at regjeringa er klar til å finansiere eitt nytt atomkraftverk for å nå nullutsleppsmåla.

Ein talsmann for regjeringa stadfestar det same overfor Reuters.

– Vi har planar om å godkjenne minst eitt stort atomprosjekt dei neste åra for å styrkje energitryggleiken og skape tusenvis av arbeidsplassar, seier den ikkje namngitte talsmannen.

Planane kjem fram i strategien for å gjere Storbritannia til eit nullutsleppssamfunn innan 2050. Ifølgje The Telegraph er det per no mest sannsynleg at kraftverket blir lagt til Suffolk, nordaust for London.

(©NPK)