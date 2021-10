Rettssaka om Arbery-drapet startar

utenriks

Ein tidlegare politimann er blant dei tre tiltalte som blir stilte for retten. To av mennene er far og son, høvesvis i 60- og 30-åra.

Måndag startar arbeidet med å velje jurymedlemmer.

25 år gamle Ahmaud Arbery vart skoten og drepen då han var ute og jogga i eit nabolag ved Brunswick i Georgia søndag 23. februar 2020.

Saka fekk stor merksemd i USA etter at ein mobilvideo som viste drapet og som vart filma av ein av dei tre sikta, gjekk viralt på internett. Først to dagar etter at videoen dukka opp vart dei no sikta mennene arresterte av politiet. Det var rundt tre månader etter sjølve hendinga.

Trudde han var innbrotstjuv

Forsvararen til mannen som skaut Arbery, har hevda at dei tre tiltalte byrja å følgje etter han på grunn av bekymringar knytte til tidlegare kriminalitet i nabolaget. Dei sikta seier dei trudde Arbery var ein innbrotstjuv og seier dei handla i sjølvforsvar.

Ein av dei dei tiltalte fortalde politiet tidlegare at han «ikke visste om Arbery hadde stjålet noko eller ei», men at han «hadde en magefølelse» som tilsa at han stod bak tidlegare innbrot i nabolaget.

Aktor vil argumentere i retten med at Arbery var uvæpna og at ingenting knyter han til ein serie innbrot som fann stad i nabolaget der han jogga.

Advokat Ben Crump, som har representert ei rekkje afroamerikanske familiar i høgprofilerte politivaldssaker, seier han håpar retten vil «se gjennom denne taktikken og gi Ahmaud og hans familie rettferdighet».

Juryutveljinga blir venta å vare i fleire dagar, kanskje fleire veker.

Sterke reaksjonar

Saka fekk stor merksemd under Black Lives Matter-protestane i USA. Arbery vart, saman med George Floyd, viktige symbol for rørsla.

I ettertid har Georgia vedteke ei lov som skjerpar straffene for brotsverk utført på grunn av hat mot rasen til offeret, kjønn, seksuelle legning og liknande.

Dei tre mennene er òg tiltalte for hatkriminalitet. Denne rettssaka finn først stad i februar neste år.

– Ein svart mann bør kunne ta seg ein joggetur utan å måtte frykte for livet sitt, tvitra president Joe Biden på eittårsdagen for drapet på Arbery.

