Sveriges utanriksminister i Israel

Besøket starta med ein visitt i holocaustmuseet Yad Vashem måndag før ho møtte utanriksminister Yair Lapid og president Isaac Herzog.

– Eg forsikra dei om at engasjementet vårt for Israels tryggleik er sterkt. Vi diskuterte òg behovet for ein forhandla fram tostatsløysing for Israel-Palestina-konflikten, seier Linde.

Ny start

Ein telefonsamtale mellom Linde og Lapid for ein månad sidan bidrog til å tine isen, og Herzog skildrar besøket til Linde som ein ny start for det lenge så iskalde forholdet mellom Sverige og Israel.

Besøket er det første på så høgt nivå sidan Sverige som første vestlege land anerkjende Palestina som ein eigen stat for ti år sidan. Det førte til at Israels regjering under Benjamin Netanyahu erklærte at dåverande utanriksminister Margot Wallström ikkje var velkommen i landet.

Under opphaldet i Midtausten skal Linde tysdag òg besøkje det palestinske sjølvstyret i Ramallah.

Tettare band

Midtausten-eksperten Anders Persson meiner at Sverige på fleire område har komme Israel i møte den siste tida, etter at både Wallström og Netanyahu er skifta ut.

Han seier at Sverige har gått inn for å ta opp att ministermøte i EU med Israel, omtalt Israel som heimlandet til det jødiske folket og boikotta Durban-konferansen, som fleire vestlege land kopla til antisemittisme.

Også den internasjonale holocaustkonferansen i Malmö, som statsminister Stefan Löfven tok initiativ til, har nok bidrege, seier Persson.

Endå ein faktor er at den nye israelske regjeringa viser større interesse for å knyte Israel til EU, i motsetning til den førre som fridde til Visegrad-landa Polen, Ungarn, Tsjekkia og Slovakia.

