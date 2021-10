Demokratane ber Hollywood-stjerne avklare om han vil bli Texas-guvernør

utenriks

Skodespelaren har leika med tanken om å stille til val, men han har ikkje forplikta seg til å stille enno. Fleire lurer på om han berre utnyttar rampelyset spekulasjonane gir han, til å promotere sin nye sjølvbiografi, «Greenlights».

Valet er i november neste år.

No byrjar Demokratane, som augnar ein historisk siger i storstaten, å bli lei. Dei oppmodar han til å velje side, eller melde seg ut av kampen.

Det skjer etter at ei meiningsmåling frå Texas-universitet i Austin viste at McConaughey er favoritten blant kandidatane som er nemnde til no. Skodespelaren fekk støtte frå 44 prosent av dei spurde. Sitjande guvernør Greg Abbot, som er republikanar, fekk ei oppslutning på 35 prosent.

Ventar på stjerna

Politiske analytikarar meiner fleire moglege kandidatar for demokratane førebels ikkje har meldt seg på fordi dei vil sjå kva McConaughey gjer først.

Han bur i Austin og blir sett på som ein mogleg kandidat for demokratane, sjølv om han ikkje har gått offentleg ut med standpunktet sitt i så mange saker.

– Det verkar som om han rett og slett nyt merksemda. Det er ikkje sånn det fungerer. Han må velje eit parti. Ingen veit kva denne fyren står for, seier Gilberto Hinojosa, leiar for demokratane i Texas.

51-åringen har beskrive seg sjølv som ein statsmann, filosof, folkemusikar og diktar. Han kallar seg sjølv sentrumsorientert. Skodespelaren er svært profilert i Texas og møter opp på universitetsidrett og andre arrangement, tilsynelatande for å byggje ein base.

Skeptisk

Jim Henson, som leier den politiske avdelinga på Texas-universitetet, seier han er skeptisk til dei politiske ambisjonane til skodespelaren.

– Eg er ikkje interessert før han forpliktar seg. Viss han har tenkt å stille, gjer han oss alle ei teneste ved ikkje å dra det ut i tid, seier Henson.

Sjølve fristen for å stille som kandidat i primærvalet i mars er 13. desember.

Abbott stiller til attval for republikanarane, men blir utfordra av to kandidatar frå høgresida i partiet. Demokraten Beto O'Rourke skal òg vere interessert i å stille.

– Han har ikkje teke ei avgjerd enno. Han får telefonar frå folk i heile staten, seier O'Rourkes talsmann David Wysong.

McConaugheys talskvinne vil ikkje svare på spørsmål om han vil stille eller ikkje.

Unnvikande svar

Skodespelaren sa sjølv i eit intervju med New York Times i starten av september at han ser på moglegheitene, men uttalte seg òg svært kritisk til det politiske miljøet.

– Er det ein stad ein verkeleg kan få til forandring, eller er det eit fiksa spel? Eg veit ikkje om ein kan halde seg i sentrum utan å hamne i problem. Det kan bli vanskeleg å vere i sentrum, seier han.

I intervjua har han gjort sitt beste for å halde seg unna kontroversielle emne, som den strenge abortlova Texas har vedteke, eller spørsmålet om vaksinekrav for offentleg tilsette.

Karl Rove, strategen som hjelpte George W. Bush til å vinne guvernørvalet i Texas og sidan presidentvalet, kritiserer McConaugheys unnvikande svar.

– Han har ikkje lagt fram ståstaden sin. Det seier noko om kor liten djupn vi har i politikken no når vi snakkar om nokon som ikkje har sagt noko om kvar han står. Kva meiner han om dei store spørsmåla? Kva vil han prioritere?

– Han er vakker!

Ein annan republikansk strateg, Brendan Steinhauser, er usamd.

– Personlegdom trumfar politikk, seier han og samanliknar McConaughey med Donald Trump og Jesse Ventura, brytaren som vart guvernør i Minnesota.

– Kjendiskandidatane har ei anna tiltrekkingskraft, påpeikar han.

Steinhausar trekkjer òg fram at heile McConaugheys image gjer han populær i Texas. Skodespelaren har snakka mykje om den kristne trua si og har profilert seg som ein vaskeekte texanar.

– Eg ville absolutt sett pengane mine på at han stiller, seier Steinhauser.

Blant tilskodarane på ein konsert på Sixt Street i Austin får den bodskapen gjenklang.

– Så klart vil vi at han skal stille, han er vakker! Kven ville ikkje likt å ha han som representant for oss? seier 34-åringen Crovo.

– Han er smart òg, legg ho til.

