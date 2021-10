Moderaterna i Sverige vil endre alkohollova og opne for take away-vin

utenriks

Forslaget frå partileiinga skal diskuterast i partiet denne veka, melder Sveriges Radio.

Partileiinga foreslår å fjerne kravet om at restaurantar må selje mat for å få skjenke alkohol, og opnar òg for at ein kjøpe med seg alkohol til maten når ein bestiller takeaway.

– Desse forandringane gjer at det blir enklare å bestille heimlevering og faktisk få heile opplevinga med seg, også ei flaske vin, seier M-politikar Oliver Rosengren.

I tillegg vil partiet opne for at fleire får selje alkohol, til dømes at ein frisørsalong som skal gjere ei brudeoppsetjing kan tilby eit glas vin til kunden.

Sosialminister Lena Hallengren frå Socialdemokraterna er skeptisk og seier at ei liberalisering av alkohollova vil føre til meir misbruk og vald i heimen.

(©NPK)