To døde, mange arresterte etter protest i Chile

Demonstrasjonane over heile landet vart arrangerte for å markere protestane i oktober 2019 som utløyste politiske endringar og ein prosess for å lage ei ny grunnlov.

Ein mann vart skoten og drepen då han prøvde å rane ein butikk i Santiago, medan ei kvinne døydde etter å ha falle av ein motorsykkel.

Dei fleste av demonstrasjonane fann stad i Santiago, der nokre demonstrantar sette opp vegsperringar og angreip politistasjonar.

Men hovuddemonstrasjonen på Plaza Italia, der 10.000 menneske var samla, gjekk fredeleg for seg. Dei kravde mellom anna gratis helsetenester, betre skular og høgare pensjonar.

Protestane som starta for to år sidan, heldt heilt fram til koronapandemien sette ein stopp for dei, og president Sebastián Piñera vart utsette for sterk kritikk for den brutale reaksjonen til politiet.

Demonstrasjonane konkluderte mellom anna med at det vart valt ein grunnlovsgivande forsamling til å skifte ut den gamle frå diktaturet til Augusto Pinochet.

