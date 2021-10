Tyrkia kallar Noregs ambassadør inn på teppet

utenriks

Fleire ambassadar i Tyrkia, blant dei den norske, gjekk måndag ut med ei fråsegn der dei krev at Kavála blir lauslatet, skriv den regimevennlege avisa Daily Sabah.

Kavála, som er forretningsmann, vart fengsla for fire år sidan for den påstått rolla si i demonstrasjonane og opprøret i Gezi-parken i 2013.

Det statlege nyheitsbyrået Anadolu melder at Tyrkia kallar ambassadørane frå landa som stod bak fråsegna, inn på teppet for å forklare seg.

– Alle diplomatiske utsendingar er forplikta til å respektere vårt lands suverenitet og sjølvstende, og å avstå frå å blande seg inn i indre forhold, seier ein talsmann for partiet til Tyrkias president Recep Erdogan.

Ber om lauslating

Fråsegna er mellom anna publisert på nettsida til den norske ambassaden. Der blir det vist til ei avgjerd i Den europeiske menneskerettsdomstolen som har skulda Tyrkia for å bryte menneskerettskonvensjonen ved å halde Kavála fengsla.

– Vi ber Tyrkia sikre at han blir lauslatt omgåande, heiter det frå ambassadane.

I fråsegna hevdar landa òg at saka mot Kavála «kastar ein skugge over respekt for demokratiet, rettstryggleiken og openheita i det tyrkiske rettsvesenet».

Demonstrasjonar utarta

I tillegg til Noreg står USA, Canada, Frankrike, Finland, Danmark, Tyskland, Nederland, New Zealand og Sverige bak fråsegna.

Demonstrasjonane mot planane om å byggje eit kjøpesenter i Geziparken i Istanbul i 2013 utvikla seg etter kvart til ei større protestrørsle.

Aktoratet i rettssaka hevda at demonstrantane ønskte å styrte Tyrkias regjering, noko dei tiltalte avviste.

Kavála vart i fjor frikjent for skuldingane om å ha delteke i demonstrasjonane, men vart varetektsfengsla straks etter frikjenninga.

Avviser skuldingane

Den anerkjende aktivisten og filantropen har dermed sete fengsla i fire år.

Rett etter frikjenninga vart han sikta på nytt for spionasje og innblanding i kuppforsøket i 2016.

Erdogan sa i ein tale like etter frikjenninga og arrestasjonen at milliardær og demokratiaktivist George Soros står bak Kavála, noko han meiner er eit bevis på at Kavála prøver å undergrave regjeringa.

Kavála avviser skuldingane i tiltalen mot han som kan gi fengsel på livstid.

