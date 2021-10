Amerikansk firma tek opp att revisjonen av Libanons sentralbank

utenriks

Det internasjonale pengefondet IMF og Frankrike er blant dei kreditorane som krev ein full gjennomgang av dei disposisjonane som Banque de Liban har gjort.

Revisjonen inngår i ein pakke med strakstiltak med det målet å opne for svært velkomme finansiell støtte til det kriseramma landet. Verdsbanken kallar den økonomiske kollapsen i Libanon den verste på kloden sidan midten av 1800-talet.

Men fleire analytikarar tviler på om revisjonen vil avdekkje forhold som direkte kan førast tilbake til eliten i landet og som vil vere nok til halde enkeltpersonar ansvarlege for det uføre landet er oppe i.

Revisjonsfirmaet Alvarez & Marsal innleidde arbeidet sitt i september i fjor, men vart tvinga til å avbryte revisjonen to månader seinare då sentralbanken ikkje gav innsyn i nødvendige data.

No stadfestar president Michel Aoun at revisjonsarbeidet blir teke opp att torsdag og at arbeidet skal vere sluttført på tolv veker.

