Aukande smittetal i Storbritannia, men ingen drastiske tiltak

Nøkkelpersonar i helsevesenet har bede regjeringa om å få på plass nokre av dei tidlegare restriksjonane for å hindre ytterlegare spreiing. Munnbind innandørs blir trekt fram som eit effektivt tiltak for å lette trykket på sjukehusa.

Men helseminister Sajid Javid tonar ned uroa rundt dei høge smittetala, sjølv om det er snakk om rundt 50.000 nye smittetilfelle og tusen innleggingar i døgnet.

Javid sa onsdag at vintermånadene vil bli ei utfordring sidan helsevesenet har hendene fulle med andre sesongmessige sjukdommar som influensa.

Ikkje plan B

– Tilfella vil auke. Dei kan komme opp i 100.000 om dagen. Denne pandemien er ikkje over. Vi følgjer nøye med på talmaterialet, men vi vil ikkje setje i verk nokon plan B i form av strengare tiltak no, sa Javid.

Matthew Taylor, øvste sjef for det statlege helsevesenet i England, Wales og Nord-Irland, seier at sjukehusa merkar presset og at det er nødvendig å handle før vinteren startar for alvor.

– Det er betre å handle tidleg og innføre tiltak som ikkje kveler økonomien i staden for å vente lenge og kanskje måtte ty til kraftigare lut, seier han.

Regjeringa har møtt gjenteken kritikk for å ha handla for seint og for svakt ved viktige stadium i utviklinga av pandemien i fjor. Storbritannia har registrert 139.000 dødsfall, berre Russland har fleire koronadødsfall i Europa.

Mykje smitte blant unge

Statsminister Boris Johnson oppheva alle tiltak i juli i håp om å sparke liv i økonomien etter mange månaders nedstengingar. Auken no blir tilskriven høge smittetal blant skuleelevar som kjem tilbake til klasserommet etter eit oppstykka og ustrukturert undervisningsår.

Regjeringa meiner at situasjonen ikkje tilseier tvangsbruk av munnbind eller heimekontor. Javid seier at landet har lært å leve med covid og at massevaksinasjon har ført til færre dødsfall blant dei smitta.

Dei siste tala onsdag viser at 7.891 personar er innlagde med covid-19, 850 av dei kopla til pusteapparat. Regjeringa ber dei over 50 år og personar med svak helse om å ta ein tredje dose koronavaksine og dessutan influensavaksine.

(©NPK)