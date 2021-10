Koronatala stig bratt i Polen og Romania

utenriks

I Romania lyser varsellampene i helsevesenet som allereie er på brestepunktet. Dei siste 24 timane har pandemien kravd 574 menneskeliv, meir enn resten av EU til saman.

Romanias dødsrate, målt i mengd døydde per ein million innbyggjarar, var onsdag den høgaste i verda. Talet på smitta er òg høgt, men ligg langt under Polen. Det døyr likevel mange fleire i Romania enn i Polen.

President Klaus Iohannis skulle onsdag kveld ha eit krisemøte med medlemmene i regjeringa for å finne ut om noko kan gjerast for å dempe den galopperande auken.

Meldingar frå sjukehus i Bucuresti går ut på at koronapasientar ligg i gangane og at det er kamp om oksygenflaskene. Landet har 1.799 pasientar innlagt på intensivavdelingar. Rundt 30 svært sjuke personar er sende til Ungarn for legehjelp.

I Polen dobla talet på smittetilfelle seg frå onsdag førre veke til onsdag denne veka.

-Talet doblar seg frå veke til veke. Viss dette held fram, vil alle meiningane våre bli feia vekk, seier Polens helseminister Adam Niedzielski. Opplysningar frå helsedepartementet viser at det var registrert 5.559 smittetilfelle det siste døgnet og 75 dødsfall.

