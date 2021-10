Politico: 1 milliard nye vaksinedosar til fattige land blir forseinka

utenriks

2 milliardar Novavax-dosar skal etter planen fordelast av vaksinesamarbeidet Covax, som gir vaksinar til fattige land, innan 2022.

Dette har vore rekna som avgjerande for å få verda ut av pandemien.

Politico skriv at produksjonsproblem med Novavax-vaksinen gjer at selskapet berre vil klare å levere halvparten av dosane som er lova innan 2022.

Opplysningane blir stadfesta av tre personar med førstehandkunnskap om produksjonsproblema til selskapet, skriv Politico.

Mangla allereie 1 milliard

Covax har allereie varsla at vaksinesamarbeidet manglar 1 milliard dosar i kampen for å få vaksinert utviklingsland. Om Politicos opplysningar stemmer, blir det talet dobla.

Det vil bety at fleire hundre millionar menneske må vente lenger på vern frå viruset og kan potensielt forlengje pandemien for heile verda.

Ekspertar har sagt at pandemien ikkje er over før folk i alle land har fått tilbod om ein vaksine. Det er òg frykt for at ein virusvariant som dagens vaksinar ikkje gir vern mot, vil oppstå. Jo meir smitte det er, jo fleire gonger vil viruset mutere.

EU-kommisjonen har inngått ein avtale med Novavax om kjøp av i alt 200 millionar dosar av koronavaksinen.

EUs legemiddeltilsyn (EMA) har hatt Novavax-vaksinen til vurdering sidan februar, men selskapet har enno ikkje formelt bede om godkjenning i Europa.

Framleis pandemi

Sjølv om stadig fleire land er gjenopna eller i ferd med å gjenopne, pregar koronapandemien framleis store delar av verda.

I Latvia er det varsla ei ny nedstenging, medan Russland slit med høge smitte- og dødstal. Også i Storbritannia og USA er smittesituasjonen framleis trugande, særleg i område med låg vaksinedekning.

I USA og Russland blir det registrert over 1.000 koronadødsfall i døgnet.

